„Schaut brutal aus, aber...“

Coach ortet mentalen Aufholbedarf

Ward hatte Keeper Mike Ouzas bereits nach 14 Minuten beim Stand von 1:3 aus dem Tor genommen und durch Florian Janny ersetzt. Doch auch der konnte dem Team nicht die erhoffte Sicherheit geben. „Er hat das Talent für die Liga, die Frage ist aber wie bei vielen, ob sie mental gerüstet sind, wenn die See rau ist. Da haben wir bis zum Play-Off noch viel Arbeit“, so der Coach nach der bitteren Pleite, die die Linzer Cracks nun schnell abhaken wollen. Kommt doch schon am Sonntag Meister Wien in die Keine Sorgen EisArena. „Es gibt so schwarze Tage, aber das war heuer das erste Mal, dass wir so viele Tore bekommen haben“, sagte Kevin Moderer, der sich seinen 28. Geburtstag freilich anders vorgestellt hatte. Während Patrick Spannring meinte: „Wir haben den Start verschlafen, natürlich haben wir zu viele Tore kassiert. Am Ende macht es aber keinen Unterschied, ob du 3:7 oder 5:9 verlierst – wir müssen das so schnell wie möglich vergessen!“