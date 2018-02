Verliebter Flüchtling stalkte Heimleiterin

Anrufe mitten in der Nacht, Rosen vor der Haustür und unzählige Liebesbekundungen! Ein junger Afghane hatte sich Hals über Kopf in die Leiterin eines Tiroler Flüchtlingsheims verliebt. Doch die Zuneigung wurde für die in einer festen Beziehung lebenden Frau zu Qual. Wegen Stalkings wurde der Asylwerber nun verurteilt.