Musiker stellten sich Mozartwettbewerb

Vermutlich spielte aber auch die Nervosität mit, immerhin ist, wie der künstlerische Leiter des Wettbewerbs Benjamin Schmid betonte, Mozart in der Musikwelt ein Sticker, wie kein anderer. „Es ist für jeden eine Auszeichnung, der mit diesen Preis in Verbindung gebracht wird. Bei der Beurteilung orientieren wir uns natürlich an verschiedenen Parametern wie technische Präzision oder rhythmische Gestaltung. Letztendlich ist aber die künstlerische Botschaft, die dem Publikum mitgeteilt wird, entscheidend“, so Schmid.