D: Polizist in Popeye-Kostüm schnappt Einbrecher

Ein als Popeye verkleideter Polizist hat in der deutschen Stadt Mainz einen Einbrecher geschnappt. Der Beamte sei in der Nacht zum Freitag närrisch verkleidet privat unterwegs gewesen und durch Hilferufe eines Nachbarn aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Der Tatort lag übrigens ausgerechnet in der Dagobertstraße.