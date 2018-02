US-Schwimmerin beschuldigt Trainer des Missbrauchs

Sie stimmt damit in Beschuldigungen zahlreicher Turnerinnen und Athletinnen anderer Sportarten ein, die Offiziellen ähnliche Vorwürfe gemacht hatten. "Ich habe realisiert, dass Geschichten wie meine eigene zu wichtig sind, um nicht aufgeschrieben zu werden", sagte Kukors in einer Stellungnahme. Der betroffene Trainer wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Laut dem Betreuer seien etwaige Kontakte einvernehmlich erfolgt.