AT&S baut Werk in Fehring aus

10 Millionen Euro will der Leiterplattenhersteller in die Erweiterung investieren und damit auch 70 neue Arbeitsplätze schaffen: „Damit wird der Standort innerhalb der AT&S-Gruppe nachhaltig abgesichert“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Gerstenmayer. 30 weitere Millionen Euro investiert man in den Ausbau des Standorts in Nanjangud in Indien.