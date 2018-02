Fed Cup: ÖTV-Damen verlieren auch 3. Gruppenspiel

Österreichs Tennis-Damen haben am Freitag auch ihr drittes Fed-Cup-Spiel verloren. Die nicht in Bestbesetzung angetretene ÖTV-Auswahl stand in Tallinn gegen Lettland erwartungsgemäß auf verlorenem Posten, unterlag 0:3. Barbara Haas und Co. beendeten die Gruppe D damit auf dem letzten Platz und müssen nun am Samstag gegen Georgien um den Klassenerhalt in der Gruppe 1 der Europa/Afrika-Zone kämpfen.