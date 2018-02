Umarmungen, die Herz und Körper wärmen

Aber auch in Tirol und Salzburg half man auf diese Weise: „Wir wollten ein Zeichen gegen (soziale) Kälte setzen und Menschen, die frieren, eine symbolische Umarmung zukommen lassen“, sagt etwa Tarik Mete vom Verein „Vielfalt in Aktion“ (VIA) in Salzburg. „Wir wollen auch aufzeigen, dass es ganz einfach sein kann zu helfen. Da braucht es nicht immer riesige Strukturen und Mittel, sondern einfach den Willen, die Bereitschaft und die richtigen Leute“, ergänzt Šibljaković – und er appelliert: „Der Bedarf endet erst, wenn wärmere Tage und Nächte vor der Tür stehen!“