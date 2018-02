Opfer begegnete Diebin im Garten

Eine dreiste Einschleichdiebin hat in einem Einfamilienhaus in Pörtschach mehrere Tausend Euro mitgehen lassen. Wie die Unbekannte an das Geld gelangt ist, muss erst ermittelt werden. Auf der Flucht begegnete die Kriminelle sogar noch der Hausbesitzerin. Sie konnte sich aber geschickt herausreden und entkommen.