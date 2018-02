Mayr will zurück zu Naderers Landtagsklub

Kehrt Ex-Landesrat Hans Mayr jetzt seiner Salzburger Bürgergemeinschaft den Rücken? Am 29. Jänner hat der Ex-Stronach-Politiker nämlich per eingeschriebenem Brief bei Helmut Naderer angeklopft: Er möchte zurück in seinen früheren Klub. Das sei schließlich sein gutes Recht.