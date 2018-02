Red Bull Salzburg in Altach klarer Favorit

Sein Salzburg-Kollege Marco Rose könnte für das Gastspiel im Ländle ausfallen - der Deutsche hat mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, weshalb sich Assistent Rene Aufhauser im Vorfeld zur Partie äußerte. "Altach ist ein schwer zu bespielender Gegner. Eine physisch starke Mannschaft, die auch technisch gut ist und im Umschaltspiel gefährlich werden kann", warnte der Ex-Teamspieler. Auf seine Mannschaft wartet ein intensives Programm mit sieben Pflichtspielen innerhalb von 23 Tagen. "Wir haben eine tolle Phase vor uns. Es sind Wochen, in denen wir belohnt werden für die gute Ausgangsposition, die wir uns in der Meisterschaft und im Cup geschaffen haben. Wir sind in allen drei Bewerben noch erfolgreich dabei, jeder Spieler freut sich darauf – aber auch Anspannung ist zu bemerken", betonte Aufhauser.