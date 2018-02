Die Grippe-Welle ist jetzt auf dem Höhepunkt

Die Influenza grassiert: 139 Salzburger müssen derzeit ihr Bett hüten, weitere rund 1000 leiden an einem grippalen Infekt. Die Grippe-Saison ist am Höhepunkt angelangt. Gegenüber dem Vorjahr gibt es einen Anstieg an Erkrankten. Dass die Infektionskrankheit immer wieder kommt, lässt sich aber auch nicht ändern.