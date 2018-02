„Die Gold WG“: Neue Oldie-Show mit Assinger

Alleinstehende Menschen mit Gleichgesinnten in WG zusammenführen

In Österreich steht mit "Die Gold WG" zurzeit ein ambitioniertes Dokusoap-Format in den Startlöchern, das sich ebenfalls bewusst an die Generation 50+ richtet. Dabei will man, bedingt durch Wohnungsnot und teure Mieten, älteren alleinstehenden Menschen ein neues Zusammenleben mit Gleichgesinnten in einer Wohngemeinschaft bescheren. Der gesamte Findungsprozess bis zum Einzug in die "Gold WG" wird von TV-Kameras begleitet.