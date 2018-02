Salzburger Jungbullen im Achtelfinale gegen Porto

Der Titelverteidiger, der am Mittwoch dank eines 5:2 gegen Sporting Lissabon in die Runde der letzten 16 eingezogen war, muss am 21. Februar beim FC Porto bestehen. Die Partie wird bereits um 12 Uhr angepfiffen. "Porto ist nicht nur eine sehr talentierte, sondern auch schon sehr reife Mannschaft und ist über Sporting Lissabon zu stellen. Es ist sicherlich ein harter Brocken", sagte Salzburg-Trainer Gerhard Struber.