Acht Giganten kämpfen um den Olympia-Thron

Schon am dritten Tag der Winterspiele von Pyeongchang geht es für Österreich um die wichtigste Goldmedaille – die Abfahrt der Herren ist das rot-weiß-rote Herzstück! Die Chance, sich wie vor vier Jahren in Sotschi den Platz auf dem Olympia-Thron zu schnappen, ist so groß wie schon lange nicht mehr. Denn das österreichische Quartett ist durchwegs reif für das Stockerl!