Sanitäter retten jungen Lenker aus brennendem Auto

Dramatischer Verkehrsunfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im Wiener Bezirk Liesing: Ein junger Lenker krachte mit einem BMW gegen einen Brückenpfeiler, der Wagen ging daraufhin in Flammen auf. Sanitäter der Berufsrettung Wien retteten den Schwerverletzten in letzter Sekunde aus dem Pkw. Seine verletzte Beifahrerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen.