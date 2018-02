2x2 Tickets für Chris Norman in Wien gewinnen!

Hit um Hit

Es verwundert kaum, dass Chris Norman bereits als Kleinkind die Musik für sich entdeckte, wo doch schon zwei Generationen vor ihm im Rampenlicht gestanden hatten: Mit drei Jahren gesellte er sich erstmals zu seinen Eltern auf die Bühne, mit sieben bekam er die erste eigene Gitarre - und schon mit Zwölf lernte der Sänger aus Yorkshire Alan Silson und Terry Uttley kennen, mit denen er ab 1975 als Smokie weltberühmt werden sollte. Komplettiert von Pete Spencer, gingen allein in Deutschland in den Jahren danach 17 ihrer Singles (u.a. "If You Think You Know How To Love Me", "Living Next Door To Alice", "Mexican Girl", "It's Your Life" und "Lay Back In The Arms Of Someone") in die Top-10 - und zählen bis heute zu den Klassikern dieser Ära.