Algiers: Die Revolution von Übermorgen

Verstanden werden

Mit ihrem Zweitwerk „The Underside Of Power“, das laut Band Optimismus in schweren Zeiten verbreiten und die schändlichen Taten der Reichen und Mächtigen anprangern soll, gelang ihnen ein vertontes Manifest des Widerstands, das sich nicht nur in den USA, sondern auch in Europa in die Spitzenlisten vieler Musikexperten katapultierte. Oft auch in Ländern, die Algiers noch nicht einmal live besuchten. „In Europa fällt es uns kurioserweise leichter Fuß zu fassen, als in den USA. Dort geht es vorwiegend um Selbstvermarktung, während die Menschen in Europa einfach mehr Geschichtsbewusstsein haben und aktiv nach dem Kern unserer Musik suchen.“