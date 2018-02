Helene Fischer muss weiteres Konzert absagen

Der Infekt ist hartnäckiger als befürchtet. Nachdem die deutsche Schlagerqueen Helene Fischer bereits am Dienstag und Mittwoch ihre Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena absagen musste, kann sie auch heute, Freitag, nicht auftreten. Ursprünglich sollte auch eine DVD gedreht werden. Die bislang abgesagten Konzerte werden am 10. und 11. März nachgeholt, zudem ist es noch fraglich, ob Fischer die für Samstag und Sonntag geplanten Konzerte in Berlin spielen kann.