So bunt ist das Tiroler Faschingsvolk

Der Faschingszug ist unterwegs. Er ist laut, er ist lustig, er ist bunt! Wo er Station macht, dort herrscht Narrenfreiheit. So wie am Unsinnigen Donnerstag in Schwaz, wo die Kreativität der Faschingsfans offenbar keine Grenzen kennt. Auch nicht in Jenbach, wo man sich mit „Tengl Tengl“ und viel guter Laune begrüßt. Der Faschingszug machte am Unsinnigen noch viele weitere Stopps. Die "Krone" stieg ein und fing besonders originelle, schöne, bunte und lustige Kostüme ein.