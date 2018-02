Veith eröffnet für Österreich die Winterspiele!

Vom ÖOC war Doppel-Olympiasieger Christoph Sieber als Chef de Mission mit dabei. Apropos Kälte: Die Organisatoren haben dagegen vorgesorgt, die Athleten dürfen nach dem Einmarsch auf beheizten Sitzen Platz nehmen. Die Delegation des ÖOC hat zudem Socken an, die sich per Handy-App erhitzen lassen. Für die Zuschauer gibt es erwärmende Pakete mit Hauben, Wolldecken, Hand-und Fußwärmern. "Noch mehr kann man nicht anziehen, wir sind schon fast zwei Wochen in dieser Kälte unterwegs. Unsere Ausrüstung ist ausgezeichnet", sagte Sieber. "Ja, es hat bis zu minus 20 Grad in der Nacht. Aber es ist nicht lange her und das war auch gang und gäbe in Österreich. Es ist nichts, was einen umbringt", erklärte der Surf-Olympiasieger.