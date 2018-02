Familienvater starb bei Explosion in Sauna

Rätselhaft ist ein dramatischer Unfall in Hofkirchen im Traunkreis: Ein 36-jähriger Familienvater ging an seinem Geburtstag allein in die im Freien stehende Sauna. Plötzlich gab es einen Explosionsknall, die Sauna brannte. Löschtrupps bekämpften die Flammen, entdeckten dann den Toten. Jetzt ermitteln Kriminalisten.