Rochen-Art nutzt warme Tiefseequellen für die Brut

An kalten Methanquellen vor Chile in 700 Metern Tiefe hatten deutsche Forscher bereits Eier von Rochen gefunden. Im Mittelmeer stießen sie an entsprechenden Quellen auf Ei-Kapseln von Katzenhaien, wie sie 2011 in den "Marine Ecology Progress Series" berichteten. Sie vermuteten, dass die Raubfische ihre Eikapseln gerne an festen Strukturen befestigen. Der Tiefseeboden bestehe ansonsten größtenteils aus Schlamm. "Daher ist es nicht überraschend, dass die Tiere auch Röhrenwurm-Dickichte und Kalksteinauswüchse an Methanquellen als Schutz für den Nachwuchs nutzen", erläuterte das Team um Steffen Kiel, der damals an der Universität Göttingen forschte.