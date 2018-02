Die gläserne Hauptstadt

Einige werden’s vielleicht schon vergessen haben, aber Squash war schon einmal ganz groß in Graz. Ein Schaukampf mit Superstar Jan-Ulf Söderberg im Jahre 1987 lockte dazumal 1500 Fans in die Squash-2000-Halle in Graz-St. Peter! Gut, davon zu träumen wäre derzeit noch sehr vermessen. Mit dem neuen Grazer "Squashdome" in der Puchstraße gelang Investor und Anlagenmanager Wolfgang Denk aber zumindest einmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Per 31. Jänner 2017, als Graz gesamt nur mehr mickrige vier (!) Courts in der ganzen Stadt zählte, schritten Denk und seine russischen Partner zur Tat. Denn: "Graz soll und wird wieder zur Squash-Hauptstadt in Österreich werden!"