Legal! Cannabis nun auch ohne Rezept

"MedMan" bietet ein Konzept, dass auch in Wien gut ankommen würde. Weg vom schmuddeligen Drogen-Image, hin zum stylischen Boutique-Shopping. Das erste Cannabis-Cafe, in dem es legal ist zu rauchen, wurde im Dezember in Graz eröffnet. In der "Graslerei" - ein Coffeeshop nach Amsterdam-Modell - dürfen die Gäste dem grünen Dunst fröhnen, weil das verkaufte Marihuana zu wenig Wirkstoff aufweist, um als Droge zu gelten. Auch dort konnten sie sich vor einem Kundenansturm nicht erwehren. Auch in Wien wird seit Sommer letzten Jahres im Shop Magu im 7. Bezirk legal Cannabis verkauft. Ihre "Aromaprodukte" dürfen sie verkaufen, weil die Blüten unter 0,2 Prozent THC enthalten. Das Geschäft nutzt die Grenze zur Illegalität mit dem geringen Wert der psychotropen Substanz geschickt aus.



Eine Legalisierung hätte zur Folge, dass auch in dem Wiener Shop Cannabis mit einem THC-Wert von bis zu 20 Prozent verkauft werden dürfte - so viel hat im Moment das illegale "Straßen-Gras". Dies würde sicher den bereits guten Umsatz mit dem lokalen Mariuhana noch steigern.