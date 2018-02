Zu heiß? Golf-Beauty erzählt von Morddrohungen

So sei sie in der Vergangenheit "belästigt" worden. "Nicht nur ich, meine ganze Familie wurde belästigt. Ich erhielt Morddrohungen. Menschen wollten in meine Privatsphäre dringen und mich erpressen", zitiert der "Guardian" die Schönheit. Es sind dramatische Worte, mit der Spiranac jetzt an die Öffentlichkeit.