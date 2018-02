Kampf gegen das Geschäfte-Sterben

Wieder steht ein Lokal leer – in Krems leider keine Seltenheit mehr. Trotz bester Lage ziehen sich immer mehr Geschäfte aus der Fußgängerzone zurück. Die Kunden, so scheint es, gehen lieber in den Einkaufszentren am Stadtrand shoppen. Dort gibt es offenbar auch genug (Gratis-)Parkplätze. Im Schnitt standen in den vergangenen Jahren 15 Geschäfte im Zentrum leer, derzeit sind es sogar 20.