47 Sportler gesperrt - Russland reagiert trotzig

Schon am Vortag hatte die Ad-hoc-Kommission des CAS bei 13 russischen Athleten und Offiziellen ein ähnliches Gesuch abgelehnt und sich für nicht zuständig erklärt. Die Liste der Abwesenden liest sich wie ein "Who is Who" der russischen Wintersport-Szene: Der sechsfache Short-Track-Olympiasieger Ahn, Biathlon-Staffel-Olympiasieger Schipulin, die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow oder Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa - für alle bleibt die Tür verschlossen. Dass nun definitiv nur 168 Sportler unter neutraler Flagge und ohne Hymne als Olympische Athleten aus Russland starten, basiert auf einem aufwendigen Prüfverfahren des IOC. Aufgrund der Belege für organisierte Dopingmanipulationen bei den Winterspielen in Sotschi 2014 hatte das IOC im Dezember vergangenen Jahres das Nationale Olympische Komitee Russlands gesperrt. Demnach konnten russische Sportler nur per IOC-Einladung zu den Spielen nach Pyeongchang gelangen.