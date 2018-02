Wiener können bei Casting durchstarten

#Traumjob Model

"Das tolle am Modeln ist, dass es nicht nur Spaß macht, sondern man auch immer Neues erlebt und andere Städte und Kulturen kennenlernt", erzählt Maxim (22) aus Wien, bekannt durch seine Teilnahme an der Mister Vienna Wahl. Er fügt allerdings noch hinzu: "Für jeden, der als Model noch nicht gearbeitet hat: Es ist wirklich nicht so leicht wie es aussieht, man muss immer auf Diät bleiben, oft auf Partys verzichten, weil es am nächsten Tag ein Shooting gibt oder du wohin fliegen musst. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Sache ist: Jedem, der es als Nebenberuf machen möchte, kann ich es nur empfehlen, man lernt neue und coole Leute kennen und kann viele zukünftige Beziehungen herstellen". Auch er ist bereits bei Cyrus Models unter Vertrag. Auch Tanja (20) aus Wien konnte bereits ein Casting am Wiener Tel Aviv Beach 2010 für sich entscheiden und hat sich auch das Golden Ticket für das Miss Vienna Finale 2018 gesichert. Beide waren bereits einige Monate im Ausland, um ihrer Model-Karriere nachzugehen.