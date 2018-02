Beherzte Hilfsaktion für Kärntner Schwan

Trotz Schneetreibens rückte Streitmaier aus. Mit dabei eine Packung Toastbrot und einen sehr großen Kescher, immerhin erreichenSchwäneFlügelspannenweiten bis zu zweieinhalb Metern und ein Gewicht bis 14 Kilogramm. Doch Streitmaier ist ein Vollprofi im Umgang mit Wildtieren und so klappte es prompt. "Das Tier muss länger unter der Angelschnur gelitten haben, die sich um den Unterschnabel und Zunge gewickelt und sich tief eingeschnitten hatte." Ein kurzer Schnitt mit einer Schere und nach nicht einmal drei Minuten konnte das Schwanen-Weibchen wieder im Bäckerteich freigelassen werden. "Für mich ist es immer wieder ein schönes Erlebnis, einem Tier in der Natur helfen zu können", so Streitmaier.