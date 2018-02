Stöger: „Karneval in Köln heuer leider ohne mich“

Die Jecken in Köln müssen in diesem Jahr ohne Peter Stöger auskommen. Als Trainer von Borussia Dortmund lässt der langjährige FC-Coach Karneval in diesem Jahr ausfallen: "Das wird in Köln niemandem auffallen." Sportlich hofft Stöger auf einen erneut starken Auftritt von Neuzugang Batshuayi.