Fußgänger (33) in Wien von Straßenbahn erfasst

Dramatischer Unfall am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering: Ein 33-Jähriger wurde beim Überqueren der Gleiskörper von einer Straßenbahn niedergestoßen und erlitt schwerste Verletzungen. Das Opfer wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.