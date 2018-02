Das ist der Steirer „Bauernhof des Jahres“!

An Urlaub ist kaum zu denken

220 Muttersauen betreut die Familie derzeit. Die Ferkel werden fast ausschließlich mit hofeigenem Futter gemästet: "Mein Mann will das Getreide selbst auf den Feldern sehen, das wir später den Schweinen füttern", erklärt Stranzl. Unkrautbekämpfung mit Chemikalien kommt für ihn nicht in Frage. Er setzt auf Saatgutfolge und füttert den Schweinen etwa auch Hirse. Und wie schaut’s mit dem Urlaub aus? "Machen wir selten, weil nach drei Tagen fehlen mir die Tiere und der Hof so, dass ich eh wieder heim will", sagt die Vollblutbäuerin. Verkauft wird ihr Fleisch übrigens unter der Dachmarke "Steirerglück" – wie treffend.