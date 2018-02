Gasaustritt: 80 Menschen in Sicherheit gebracht

Evakuierung am Donnerstagabend in Moosbrunn in Niederösterreich: Aufgrund eines Gasaustritt bei einer Gasreduzierungsanlage der OMV wurden sämtliche Bewohner in der Umgebung in Sicherheit gebracht. Das Leck war an einer Leitung zwischen einer Sonde und einer Station aufgetreten, berichtete OMV-Sprecher Andreas Rinofner. Gegen 22 Uhr konnten die Anrainer wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzte gab es nicht zu beklagen.