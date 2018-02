Hirscher: „Olympia fühlt sich bisher sehr gut an"

"Dann kann ich mir aufs Hirn greifen"

„Taugt mir. Ich hab einen Plan, und den setze ich in den Trainings um.“ Dass manch „gestandener“ Abfahrer die Strecke als langweilig bezeichnet, kann er nachvollziehen. Nur eines will Marcel trotzdem auf keinen Fall. Die Strecke unterschätzen, den Bogen überspannen, übermütig werden. „Wenn ich übers Ziel hinausschieße, mich vielleicht sogar verletze, dann kann ich mir wirklich aufs Hirn greifen“, weiß Hirscher. Der die Abfahrtstrainings bestreitet, um für die Kombination am Dienstag gerüstet zu sein. Aber natürlich in Riesentorlauf und Slalom seine Hauptbewerbe sieht.