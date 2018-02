Auf Österreichs Straßen wird es wieder eng

Endlich schulfrei heißt es nun auch für 280.000 Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol. Sie alle erhalten am Freitag ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für knapp 500.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg. Auf Österreichs Straßen wird es daher auch am Wochenende wieder eng: Der Urlauberschichtwechsel bringt erneut Staus und massive Verzögerungen mit sich.