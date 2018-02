Suljovic verliert auch 2. Premier-League-Partie

Mensur Suljovic scheint in der Darts Premier League vom Pech verfolgt zu sein. Der 45-jährige Wiener verliert auch sein zweites Match in dem Bewerb, obwohl er wieder eine bärenstarke Leistung zeigt. Wie schon an Spieltag Eins gegen den Australier Simon Whitlock verlor er am Donnerstag gegen den fünfmaligen niederländischen Weltmeister Raymond Van Barneveld denkbar knapp mit 5:7 (siehe Highlights im Video oben).