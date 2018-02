US-Repräsentantenhaus beschloss Haushaltsgesetz

Mit dem Gesetz liegen die Ausgabenbegrenzungen in den nächsten zwei Jahren um knapp 300 Milliarden US-Dollar (rund 240 Milliarden Euro) höher als bisher. Das Paket umfasst auch knapp 89 Milliarden Dollar (rund 70 Milliarden Euro) an Katastrophenhilfe. Außerdem hebt es bis zum 23. März die Schuldenobergrenze der Regierung an.