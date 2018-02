„Opernball ist tolle Visitenkarte für Österreich“

Von Anfang an war dieser Fall klar: Alle Augen würden beim 62. Opernball auf Sebastian Kurz gerichtet sein. Waren sie dann auch. Denn gemeinsam mit seiner Partnerin Susanne Thier (dem Vernehmen nach in einem Kleid "von der Stange") debütierte er nicht nur auf dem Ball selbst, sondern vor allem als Bundeskanzler. Der kränkelnde Richard Lugner war in Begleitung von Hollywoodstar Melanie Griffith gekommen, Millionär Klemens Hallmann hatte Schauspielerin Lilly James in der Loge. Unter den Gästen waren auch ein Dschungelcamper und eine ehemalige Pornodarstellerin. Für Aufregung und eine Verhaftung sorgte eine barbusige Femen-Aktivistin.