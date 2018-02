Seltenes Bodenmosaik aus der Römerzeit freigelegt

In der antiken Hafenstadt Cesaree haben israelische Archäologen ein "seltenes und schönes" Bodenmosaik aus der Römerzeit entdeckt. Bei der Vorstellung des dreieinhalb mal acht Meter großen Mosaiks am Donnerstag sagte Uzi Ad von der israelischen Antikenverwaltung (IAA), man habe in Israel nie zuvor ein Mosaik von ähnlicher Qualität gefunden.