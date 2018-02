Maria Großbauer in einem altrosa Signature-Kleid

Bevor der Trubel in der Wiener Staatsoper losgeht, laden Opernballorganisatorin Maria Großbauer und Staatsopern-Chef Dominique Meyer zum Fototshooting auf die Feststiege. Großbauer strahlt in ihrem zweiten Einsatz am Opernball in einer altrosa Robe von Anelia Peschev. Das Signature Kleid ist aus Seidenjacquard prachtvoll verziert mit goldenen Zweigen, Knospen und Blüten, sowie mit Goldstaub bedeckt.