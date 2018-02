Einmal mit dem Ballon über das Land schweben

„Guten Morgen“, ruft er in Richtung der Menschen, die ihre Köpfe nach oben zu den vier bunten Kugeln recken, die in der Früh gemeinsam gestartet sind und noch gemütlich und in niedriger Höhe schweben. „Jeder freut sich, wenn er uns am Himmel entdeckt“, weiß Schrank, der, seit er 17 Jahre alt ist, den Pilotenschein besitzt.