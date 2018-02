„Wäre selbst fast Opfer geworden“

Mark Tanzer ist seit 20 Jahren Feuerwehrmann bei der FF Weißenberg in Nuehofen an der Krems. Er kam zufällig zu einem Unfallin Neuhofen/Krems, wo eine 48-Jährige aus Piberbach mit ihrem Pkw ins Rutschen gekommen war und einen Lkw gerammt hatte. Sie konnte nicht selbst aussteigen, als ihr Auto dann auch noch zu brennen begann, half Tanzer und löschte das brennende Auto, in dem die verletzte Lenkerin saß. Im Interview erzählt er von seiner Heldentat.