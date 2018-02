Asteroid rauscht heute relativ nah an Erde vorbei

Ein erst am Wochenende entdeckter Asteroid wird am Freitag - aus astronomischer Sicht betrachtet - relativ nah an der Erde vorbeifliegen. Laut Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA wird der Himmelskörper namens 2018 CB um 23.30 Uhr MEZ in einer Entfernung von nur rund 64.000 Kilometern unseren Planeten passieren - das entspricht weniger als einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond.