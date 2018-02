SsangYong Rexton: Möge die Macht günstig sein!

Robustes Zugpferd

Technisch stammt der Rexton aus einer Zeit, als Allradautos noch echte Offroader waren: Sein Stahlleiterrahmen macht ihn robust, der optionale Allradantrieb ist per Drehknopf zuschaltbar und ein Dreh weiter aktiviert sogar eine Geländeuntersetzung. So muss man am Ende der Straße also noch lange nicht Halt machen, sondern kann entspannt die Bodenfreiheit von 22,4 Zentimeter auskosten, jedenfalls wenn das manuelle Sechsganggetriebe verbaut ist. Mit der von Mercedes-Benz zugelieferten Siebengangautomatik sind es nur 20,3 Zentimeter, allerdings erhöht diese Kombination die Zuglast auf satte drei Tonnen. In Anbetracht seiner Konstruktion ist das SUV relativ leicht: Der Testwagen wiegt 2105 kg (nach DIN).