Häftling wurde nach 381 Tagen Flucht gefasst

Ein 29-jähriger Bosnier war mehr als ein Jahr lang nicht mehr in die Justizanstalt Innsbruck zurückgekehrt, nachdem er damals auf Freigang durfte. Nach exakt 381 Tagen in illegaler Freiheit wurde der Häftling am Mittwoch in der Wohnung einer Bekannten in der Stadt Salzburg festgenommen. Der per EU-Haftbefehl gesuchte Strafgefangene hatte dort als U-Boot gelebt.