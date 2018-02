Wüster Beziehungsstreit endete für Koch mit Strafe

Laut Staatsanwältin Barbara Fischer kehrte der Saisonarbeiter an zwei Abenden Mitte September betrunken vom Zwölferkogel in St. Gilgen heim: „Er beschimpfte das Opfer, forderte den Geschlechtsverkehr, zog sie an den Haaren und würgte sie. Danach ließ er von ihr ab.“ Tags drauf kam der Ungar wieder alkoholisiert nach Hause: der folgende Streit artete aus.