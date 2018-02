Richard Lugners Freundin trägt ein 2900-Euro-Kleid

2.900 Euro hat Richard Lugner am Mittwochabend für seine Opernballbegleitung in einer Nobelboutique hingeblättert, um sie in einem hochgeschlitzten, eng anliegenden schwarzen Kleid des Edellabels Balmain zum Ball der Bälle ausführen zu können. Freundin Simona Weiss (über 30 Jahr alt, Tiername noch nicht bekannt) hat sich somit nicht durchgesetzt: Ihr hatte es eigentlich ein 139-Euro-Kleid angetan.