Unfall: Abfahrt mit Rodel endete im Bach

Die beiden Urlauber – eine 34-Jährige und ein 24-Jähriger – hatten den Mittwochabend mit zwei Freunden auf der Peheimalm in Obernußdorf verbracht. Nach dem Tanzabend in einer großen Skihütte wollten sie in ihre Ferienhütte und fuhren auf zwei Rodeln ab. Dabei kamen die beiden Wiener Neustädter vom Weg ab und stürzten in den Reggenbach. Dort blieben sie hilflos im Tiefschnee liegen; ihre Freunde merkten nichts und fuhren weiter.