35 Saisonniers für 2000 offene Stellen bewilligt

Kritik an unnötiger Bürokratie

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer kritisiert außerdem die unnötige Bürokratie, da jene Mitarbeiter, die einen Platz im Kontingent ergattern konnten, nun auch noch lange Wege zurücklegen müssen, um an das nötige Visum zu kommen. Ein bosnischer Kellner, der in Gmunden arbeiten möchte, müsse etwa persönlich nach Sarajevo fahren, um das Dokument zu erhalten. Hummer fordert deshalb die neue Bundesregierung auf, künftig wieder mehr Saisonniers zu genehmigen (in der Saison 2014/15 waren es zum Beispiel noch 130) und die bürokratische Visum-Altlast zu eliminieren.„Müssen Mitarbeitern Wechsel leicht machen“Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger aus Ansfelden begrüßt die Forderungen der WK: „Vom österreichischen Arbeitsmarkt meldet sich kaum jemand für Stellen im Gastgewerbe, das tut sich einfach niemand mehr an. Wir brauchen Mitarbeiter aus den Drittstaaten und müssen ihnen den Wechsel leicht machen.“ Selbst stellt er allerdings keine Ausländer ein: „Zu viel Bürokratie.“ Er kompensiere den Mangel an Mitarbeitern mit kürzeren Öffnungszeiten oder Selbstbedienung.